«Поверни усмішку Герою»: де у Кременчуці отримати безкоштовну стоматологічну допомогу

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 164

Пілотний проєкт «Поверни усмішку Герою» від благодійного фонду асоціації стоматологів DENTAL HELP UA запустили для надання військовим Збройних сил України належної стоматологічної допомоги безкоштовно. Про це повідомили у пресслужбі фонду.

Станом на 11 серпня до проєкту приєдналися понад 140 українських клінік та 4 лабораторії в 27 містах України, серед яких є і кременчуцька стоматологічна клініка.

Відомий міжнародний виробник імплантатів Straumann вже надав безкоштовно імплантати з найвищим показником приживлення та наукова спільнота ІТІ надає додаткове фінансування та клінічну підтримку хірургів зі всього світу.

Учасниками проєкту стануть військові, які були безпосередніми учасниками бойових дій з початку російського вторгнення та потребують стоматологічної імплантації.

Для того, щоб долучитися до підтримки військових необхідно перейти за посиланням.