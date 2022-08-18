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«Поверни усмішку Герою»: де у Кременчуці отримати безкоштовну стоматологічну допомогу

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 164

 

Військові обстлуговуються безкоштовно

Пілотний проєкт «Поверни усмішку Герою» від благодійного фонду асоціації стоматологів DENTAL HELP UA запустили для надання військовим Збройних сил України належної стоматологічної допомоги безкоштовно. Про це повідомили у пресслужбі фонду.

Станом на 11 серпня до проєкту приєдналися понад 140 українських клінік та 4 лабораторії в 27 містах України, серед яких є і кременчуцька стоматологічна клініка. 

Відомий міжнародний виробник імплантатів Straumann вже надав безкоштовно імплантати з найвищим показником приживлення та наукова спільнота ІТІ надає додаткове фінансування та клінічну підтримку хірургів зі всього світу.

Учасниками проєкту стануть військові, які були безпосередніми учасниками бойових дій з початку російського вторгнення та потребують стоматологічної імплантації.

Для того, щоб долучитися до підтримки військових необхідно перейти за посиланням.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна військові стоматолог
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