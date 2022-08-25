25 серпня у Кременчуці на ковід захворіло двоє жінок і двоє чоловіків

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25 серпня у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

За даними мерії, захворіли дві жінки віком 58 і 62 роки та два чоловіка віком 61 і 79 років. Вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційному шпиталі на лікуванні перебуває один пацієнт.

За добу одужало троє людей. Випадків смерті сьогодні не було.

Всього у нашому місті налічують 24 169 хворих, одужало 23 430, померло 721.