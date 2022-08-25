путін збільшує чисельність армії до 2 мільйонів

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Президент росії путін підписав указ, згідно з яким штатну чисельність збройних сил росії буде збільшено на 137 тисяч - до 2,04 мільйона осіб, повідомляє Українська правда із посиланням на РИА Новости.

«Встановити штатну чисельність збройних сил російської федерації в кількості 2 тис. 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців», - йдеться в указі.

Документ набирає чинності з 1 січня 2023 року.

З листопада 2017 року російські війська налічували 1 902 758 солдатів та офіцерів, у тому числі 1 013 628 військовослужбовців.