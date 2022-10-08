«Нова пошта» відкрила перше відділення у Варшаві

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Далі планують відкрити відділення у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані

Українська міжнародна група компаній з логістики «Нова пошта» відкрила свою філію на польському ринку. Перше відділення вже запрацювало у Варшаві за адресою вулиця Мечинська, 18.

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти у Twitter.

Також зазначається, що «Нова пошта» планує відкрити відділення у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані протягом жовтня: «Спочатку Польща, а далі – більше», – йдеться в повідомленні.

Директорка з управління репутацією «Нова пошта» Олена Плахова зазначала, що компанія передусім виходитиме на ринок країн, що межують з Україною: Польщі, Словаччини, Румунії.

«Це буде перший етап, а далі вже плануватимемо другий етап та інші країни», – сказала вона.



