«Нова пошта» відкрила перше відділення у Варшаві

Українська міжнародна група компаній з логістики «Нова пошта» відкрила свою філію на польському ринку. Перше відділення вже запрацювало у Варшаві за адресою вулиця Мечинська, 18.
Про це повідомляє пресслужба Нової пошти у Twitter.
Також зазначається, що «Нова пошта» планує відкрити відділення у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані протягом жовтня: «Спочатку Польща, а далі – більше», – йдеться в повідомленні.
Директорка з управління репутацією «Нова пошта» Олена Плахова зазначала, що компанія передусім виходитиме на ринок країн, що межують з Україною: Польщі, Словаччини, Румунії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер