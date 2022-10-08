На Полтавщині поліцейські офіцери громади швидко розшукали зниклу жінку з дворічним малюком

Сьогодні, 07:15 Переглядів: 236

7 жовтня, близько 11.30 до відділення поліції №1 (м.Гадяч) Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 190річної дівчини про зникнення її 46-річної матері та дворічного братика. Зі слів заявниці, жінка з дитиною зранку вийшла з дому та не повернулася додому. Телефонний зв'язок зі зниклими був відсутній. Поліція негайно розпочала пошукові заходи.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Отримавши інформацію про зникнення матері з дитиною, на їх пошуки одразу зорієнтували максимальну кількість особового складу Миргородського райвідділу поліції. І вже за пів години пошукової роботи поліцейські офіцери Великобудищанської тергромади Сергій Кайола та Станіслав Шестопалов встановили місцеперебування жінки з дитиною. Вони знаходились у одному із сіл Великобудищанської тергромади. Їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. На часі обставини події з’ясовує поліція, - йдеться у повідомленні.