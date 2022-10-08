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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліцейські офіцери громади швидко розшукали зниклу жінку з дворічним малюком

Сьогодні, 07:15 Переглядів: 236

 

За допомогою в поліцію звернулася 19-річна дочка зниклої жінки

7 жовтня, близько 11.30 до відділення поліції №1 (м.Гадяч) Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 190річної дівчини про зникнення її 46-річної матері та дворічного братика. Зі слів заявниці, жінка з дитиною зранку вийшла з дому та не повернулася додому. Телефонний зв'язок зі зниклими був відсутній. Поліція негайно розпочала пошукові заходи.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Отримавши інформацію про зникнення матері з дитиною, на їх пошуки одразу зорієнтували максимальну кількість особового складу Миргородського райвідділу поліції. І вже за пів години пошукової роботи поліцейські офіцери Великобудищанської тергромади Сергій Кайола та Станіслав Шестопалов встановили місцеперебування жінки з дитиною. Вони знаходились у одному із сіл Великобудищанської тергромади. Їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. На часі обставини події з’ясовує поліція, - йдеться у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини зниклі безвісти дитина Миргородщина
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