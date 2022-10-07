7 жовтня у Кременчуці зареєстрували 121 випадок коронавірусу

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Час щепитись - у вихідні працюють пункти вакцинації

Сьогодні у Кременчуці зареєстрували 121 випадок коронавірусу, повідомляє Кременчуцька міськрада. Захворіли 55 жінок віком від 26 до 80 років, 37 чоловіків віком від 18 до 84 років, 6 дітей віком від 1 до 11 років та 3 дитини першого року життя.

89 з цих пацієнтів перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, дванадцять - лікуються у стаціонарі.

У лікарні наразі 67 пацієнтів. Випадків смерті сьогодні в місті не зареєстровано.

Водночас 7 жовтня у місті вакциновано 113 осіб, по першій дозі отримали 4, кременчужанина, по другій - 4, першою бустерною дозою вакциновано 90 осіб, другою бустерною дозою - 15.

Завтра, 8 жовтня, в пунктах вакцинаціі щепитимуть усіх бажаючих вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen. На вас чекають: