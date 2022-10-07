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Кременчук, Освіта

10 жовтня у Кременчуці розпочнуть роботу з дітьми комунальні заклади позашкільної освіти

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 107

 

Працюватимуть як очно, так і змішано

З 10 жовтня комунальні заклади позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості», «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання», «Клуб юних моряків «Гардемарин» розпочинають свою роботу в змішаній формі, зокрема й очно. Вони мають акти готовності до роботи у новому 2022-2023 навчальному році.

Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

В усіх закладах були організовані та проведені оцінки готовності укриттів та перевірки готовності закладів до роботи у новому 2022-2023 навчальному році відповідно до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23 вересня 2022 року «Про погодження організації змішаної форми навчання у комунальних закладах позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади у 2022-2023 навчальному році».

Усіх охочих запрошують реалізувати свої захоплення та розвинути здібності у гуртках за широким розмаїттям напрямків до таких закладів:

  1. КЗПО «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості» - очна форма навчання:
    вул. Миколи Залудяка, 14
    0536 74 17 12
  2. КЗПО «Клуб юних моряків «Гардемарин» - змішана форма навчання:
    вул. Володимира Черниша, 22
    067 793 32 40
  3. КЗПО «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» - очна форма навчання:
    адміністративне приміщення - вул. Перемоги, 24/2
    0536 63 91 69

Цьогоріч працюватиме 16 клубів за місцем проживання комунального закладу позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання», а саме:

  • «Аврора» - просп. Лесі Українки, 24;
  • «Вікторія» - вул. Велика набережна, 29;
  • «Вулкан» - вул. Чумацький шлях, 3;
  • «Дебют» - вул. Перемоги, 24/2;
  • «Джерельце» - вул. Героїв України, 9;
  • «Дніпро» - вул. Миру, 27;
  • «Метеор» - вул. Павлова, 8;
  • «Мрія» - вул. Героїв Крут, 3;
  • «Надія» - вул. В. Пугачова, 27;
  • «Орхідея» - вул. Мічуріна, 87;
  • «Пошук» - наб. Лейтенанта Дніпрова, 80;
  • «Промінь» - вул. Володимира Великого,14;
  • «Сатурн» - вул. Нагірна, 4;
  • «Старт» - вул. Шкільна, 13/10;
  • «Сузір’я» - вул. Олексія Древаля, 27а;
  • «Супутник» - вул. Київська, 52. 
- Заняття у приміщеннях комунальних закладів позашкільної освіти будуть проводитися з урахуванням можливостей швидко вивести дітей в укриття у разі оголошення повітряної тривоги, - заявили у Кременчуцькій міській раді.


Раніше ми писали, що у ЦДтаЮТ м. Горішні Плавні для захисників України збирають книжки, солодощі та шкарпетки.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: koda.gov.ua
Теги: позашкільна освіта КЗПО очно змішано Кременчуцька міська рада
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