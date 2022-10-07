10 жовтня у Кременчуці розпочнуть роботу з дітьми комунальні заклади позашкільної освіти

З 10 жовтня комунальні заклади позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості», «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання», «Клуб юних моряків «Гардемарин» розпочинають свою роботу в змішаній формі, зокрема й очно. Вони мають акти готовності до роботи у новому 2022-2023 навчальному році.
Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
В усіх закладах були організовані та проведені оцінки готовності укриттів та перевірки готовності закладів до роботи у новому 2022-2023 навчальному році відповідно до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23 вересня 2022 року «Про погодження організації змішаної форми навчання у комунальних закладах позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади у 2022-2023 навчальному році».
Усіх охочих запрошують реалізувати свої захоплення та розвинути здібності у гуртках за широким розмаїттям напрямків до таких закладів:
Цьогоріч працюватиме 16 клубів за місцем проживання комунального закладу позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання», а саме:
Раніше ми писали, що у ЦДтаЮТ м. Горішні Плавні для захисників України збирають книжки, солодощі та шкарпетки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер