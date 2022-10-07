Вимушених переселенців на Кременчуччині запрошують зареєструватися для отримання допомоги

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Допомогу ВПО для оплати комунальних послуг надає БФ «Карітас Полтава» у розмірі 16200 грн на одне домогосподарство

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які проживають в Кременчуці та Кременчуцькому районі 10-12 жовтня можуть зареєструватися у БФ «Карітас Полтава» на отримання допомоги у розмірі 16200 грн на одне домогосподарство для оплати комунальних послуг на опалювальний період 2022-2023 років. Реєстрацію будуть проводити в Кременчуці в Палаці культури «КрАЗ» з 9.00 до 16.00.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Він зазначив, що отримати таку допомогу зможуть ВПО, які прибули із зон ведення бойових дій після 24 лютого 2022 року, та винаймають житло. Ті вимушені переселенці, які проживають у колективних центрах (гуртожитки, дитсадки, табори тощо), тобто не оплачують комунальні послуги, претендувати на цю допомогу не можуть.

Артем Даценко пояснив, що не всі переселенці, які винаймають житло зможуть отримати цю допомогу, а є критерії вразливості, які дають таке право.

Серед них:

ВПО, що втратили джерело доходу, або середній дохід на одну особу не перевищує 5400 грн;

особи з інвалідністю;

особи, які мають важке захворювання;

люди старше 60 років;

самотні матері (батьки) чи опікуни неповнолітніх дітей або недієздатних осіб;

багатодітні родини;

вагітні жінки та матері з дітьми віком до 3-х років;

особи, які опинились у складних життєвих обставинах з підтверджуючими це документами.

Для реєстрації в БФ «Карітас Полтава» потрібні наступні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку про взяття на облік ВПО;

номер банківського рахунку IBAN;

будь-яка платіжка чи квитанція про сплату комунальних послуг за адресою реєстрації ВПО (вказана у довідці);

документи, що підтверджують критерій вразливості (пенсійне посвідчення, довідки про інвалідність, медична довідка, свідоцтва про народження дітей...).

Нагадаємо, що про умови та категорії ВПО, які можуть отримати цю допомогу, 5-го жовтня розповів представник БО «БФ «Карітас Полтава» Ігор Журбенко.