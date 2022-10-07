Вимушених переселенців на Кременчуччині запрошують зареєструватися для отримання допомоги

Допомогу ВПО для оплати комунальних послуг надає БФ «Карітас Полтава» у розмірі 16200 грн на одне домогосподарство
Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які проживають в Кременчуці та Кременчуцькому районі 10-12 жовтня можуть зареєструватися у БФ «Карітас Полтава» на отримання допомоги у розмірі 16200 грн на одне домогосподарство для оплати комунальних послуг на опалювальний період 2022-2023 років. Реєстрацію будуть проводити в Кременчуці в Палаці культури «КрАЗ» з 9.00 до 16.00.
Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Він зазначив, що отримати таку допомогу зможуть ВПО, які прибули із зон ведення бойових дій після 24 лютого 2022 року, та винаймають житло. Ті вимушені переселенці, які проживають у колективних центрах (гуртожитки, дитсадки, табори тощо), тобто не оплачують комунальні послуги, претендувати на цю допомогу не можуть.
Артем Даценко пояснив, що не всі переселенці, які винаймають житло зможуть отримати цю допомогу, а є критерії вразливості, які дають таке право.
Серед них:
Для реєстрації в БФ «Карітас Полтава» потрібні наступні документи:
Нагадаємо, що про умови та категорії ВПО, які можуть отримати цю допомогу, 5-го жовтня розповів представник БО «БФ «Карітас Полтава» Ігор Журбенко.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер