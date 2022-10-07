У Кременчуці 13-річний хлопчик пішов з дому та до вечора не повернувся

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Мати звернулася до поліції

6 жовтня о 19.30 до Кременчуцького районного управління поліції звернулася місцева мешканка і розповіла про зникнення її малолітнього сина.

Мама 13-річного хлопчика повідомила, що близько 15.00 він пішов із дому та до вечора не повернувся. Самостійні пошуки дитини результату не дали.

Отримавши інформацію про зникнення хлопчика, на його пошуки відправили всі наряди Кременчуцького райуправління поліції. Упродовж півтори години поліцейські знайшли зниклого малолітнього. Він знаходився у родичів.

Наразі хлопець перебуває з матір’ю. З ним усе добре. Обставини та причини події з’ясовують інспектори ювенальної превенції.