Як діяти під час артобстрілів: у Кременчуці відбудеться безкоштовний тренінг

9 жовтня у Кременчуці відбудеться безкоштовний тренінг з надання домедичної допомоги, який проводить Роман Бутрімов.
1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 1,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручку, зручний одяг.
На цьому тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.
2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.
Початок о 13.00.
Навчать накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти як додатковий.
Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер