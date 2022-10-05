Як діяти під час артобстрілів: у Кременчуці відбудеться безкоштовний тренінг

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9 жовтня у Кременчуці відбудеться безкоштовний тренінг з надання домедичної допомоги, який проводить Роман Бутрімов.

1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 1,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручку, зручний одяг.

На цьому тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.

2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.

Початок о 13.00.

Навчать накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти як додатковий.

Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!

- Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване у центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю увагу - попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте прізвище, ім‘я та номер телефону. Не дзвонити! Я не відповім. Т. 097-716-47-85, - розповів Роман Бутрімов.