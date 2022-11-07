Футболісти «Кременя» роблять перші кроки під сигнали повітяної тривоги та завойовують перемоги

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 140

Змагання проходили у двох вікових категоріях 2014-2015 та 2015-2016 років народження

Вихованці «Кремінь» та «Ягуар» зійшлися на турнірі «Маленький козачок»

Наприкінці жовтня відбувся одноденний футбольний турнір «Маленький козачок». На стадіоні «Кремінь-Арена» зійшлися вихованці місцевих шкіл МФК «Кремінь» та «Ягуар». Змагання проходили у двох вікових категоріях 2014-2015 та 2015-2016 років народження.

Змагання мали відбутися раніше, але через тривалі сирени попередніми вихідними, довелося їх перенести.

Для вихованців Олександра Зозулі «Кремінь» 2016 ці змагання стали першими у житті.

- Цього разу все пройшло без збоїв і за чудової погоди, яка порадувала ясним сонцем і теплом! Загалом 10 команд генерували непідробні емоції на футбольному полі. Традиційною практикою на таких турнірах стало не визначати місця та переможців і переможених, а запалити любов до гри у «маленьких козачків», які забувають про всі негаразди отримавши жадану медаль та солодкі подарунки.

Для найменших гравців 2016 р.н. цей турнір став першим у їхньому житті й хочеться вірити, що вони закарбують у своєму серці цю теплу атмосферу та підтримку своїх тренерів та батьків, які пропускають кожний момент і кожну зустріч з м‘ячем своїх зірочок крізь себе!

Особлива шана і подяка всім воїнам, хто зараз боронить нашу країну і лише завдяки їхній силі духу, мужності й рішучості є змога робити такі маленькі свята для малечі! - зауважив організатор змагань та тренер МФК «Кремінь» Ярослав Здирко.

«Кремінь» 2011 завоював «бронзу» у Полтаві

Юні вихованці Євгена Маринича «Кремінь» 2011 вперше після початку повномасштабної війни взяли участь у турнірі. Участь в одноденному турнірі взяли команди: «Лубни», «Кремінь» та по дві команди «Молодь» та «Ворскла».

На змагання до Полтави вирушили 16 гравців «Кременя». Цю вікову категорію також не оминув відтік кадрів: Назар Берун та Нікіта Чорномор поповнили лави академії «Руха», проте до команди доєдналися внутрішньо переміщені особи, як зі сходу, так і Запоріжжя.

Діти відпочиваючи на канікулах о 7 ранку з батьками виїхали до Полтави. Довгоочікувана можливість зіграти на турнірі надавала сил. Адже за ці пів року «Кремінь» 2011 зіграв лише кілька товариських матчів. У квітні-травні грали з «Ягуаром» поки вони базувалися на «Кремінь-Арена» та з «Кремінь» 2010 та 2012. Тренер розповів, що була запланована гра з «Гірник-Спортом», проте приліт російської ракети на НПЗ, змусив скасувати гру в цілях безпеки.

У Полтаві «синьо-білі» вийшли з групи з 2 місця, де у півфіналі поступилися «Ворсклі». У боротьбі за 3 місце «Кремінь» переміг Лубни. Кращим гравцем команди став Дмитро Герда.

— Будемо пробувати зіграти ще, головне, щоб були можливості, — зауважив тренер Євген Маринич.

Тренер подякував батькам, які у повному складі вирушили разом з командою на виїзд. Вони стали невіднятною частиною «Кременя», які підтримали юних спортсменів у такий важливий день. День коли команда нарешті змогла випробувати себе на полі з однолітками.

«Кремінь» 2008 завоював першу перемогу на дорослому рівні

Вчора, 6 листопада, «Кремінь» 2008 здобув першу перемогу на дорослому рівні. Вихованці Антона й Олександра Диндікових здолали МобіОпт. «Кремінь» переміг з рахунком 7:5. У нашій команді відзначилися Максим Старушко (4), Захар Опришко (2) та Роберт Гук.

Наразі «Кремінь» 2008 бере участь у Першості Кременчука з футзалу 2 ліга. «Кремінь» зіграє з командами: «Командор», «Світловодськ», «Магія смаку», Національна гвардія України, «ДІліжанс-2», «Темп», «Атлант», Himars.

Результати регіональних чемпіонатів:

«Кремінь» 2007 — не грав

«Кремінь» 2008 — КДЮСШ-2 (Кропивницький) — 4:2

«Кремінь» 2009 — «Олександрія» — 2:3

«Кремінь» 2013 змагався у турнірі Gorpinka Cup

26 жовтня у Полтаві відбувся футбольний турнір Gorpinka Cup серед гравців 2013 року народження. «Кремінь» був представлений вихованцями Станіслава Торубари та Анатолія Безуса. Хлопці відпрацювали свої навички та отримали неоціненний досвід.

Участь у змаганнях взяли 8 команд. Кремінь потрапив у групу де зіграв з командами Горпинка-3, Голлен Ігл та Горпинка-2.

За результатами трьох ігор Кремінь боровся за 5-6 місце з кременчуцькою командою Ягуар.

Після першого тайму повітряна тривога змусила всіх перейти в укриття й майже годину тримала інтригу. Основний час гри завершився з рахунком - 1:1. Долю матчу вирішила серія пенальті. У підсумку Кремінь посів 6 місце. Кращим гравцем команди став Артем Шульга.