На Кам'янському водосховищі зловили 23-річного браконьєра і вилучили 260 метрів сіток

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Працівники сектору поліцейської діяльності на воді (м. Кременчук) викрили у незаконному промислі 23-річного мешканця Полтавського району.

Як повідомив Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді, факт браконьєрства задокументували в акваторії Кам'янського водосховища, поблизу села Придніпрянське Кобеляцької тергромади.

З місця незаконної риболовлі дізнавачі відділення №2 (м. Кобеляки) вилучили майже 260 метрів сіток та близько 20 кілограмів свіжовиловленої риби різних видів.

Підрозділ дізнання, за процесуального керівництва Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, викритому за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.