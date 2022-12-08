Коли кременчужани святкуватимуть Рiздво в цьому році: 25 грудня чи 7 січня

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 257

Позаяк цьогоріч змінилася дата святкування Різдва, ТелеграфЪ поцікавився у кременчужан, коли вони все ж таки будуть святкувати.

«I те, й інше», — кременчужанин Миколай.

«Я навіть не знаю. Мені однаково. Напевно по-старому», — кременчужанин Олег.

«Не знаю. Мабуть, в січні», — кременчужанин Миколай.

«Ми й торік святкували Різдво 25 грудня, оскільки діти зараз знаходяться за кордоном, то ми вже по ix стилю святкуємо», — кременчужанка Вікторія.

«Взагалі 7 січня. А так і нове, і старе будемо святкувати, чим більше свят, тим краще», — кременчужанин Микола.

«Обидва», — кременчужанин Сергій.

«Навіть не замислювалися, аби перемога була швидше. Немає настрою ні на яке Різдво. Мабуть, що старе і нове», — кременчужани Віра та Володимир.

«Мабуть, нове. Тому що ми тепер в Європі», — кременчужанин Володимир.

«Взагалі складне питання. Мабуть, все-таки 25», — кременчужанин Антон.

«Традиційне. Тому що я старої школи — не подобається мені все по-новому», — кременчужанин Сергій.

«Нове, бо тепер рівняємось на Європу», — кременчужанка Ніна.

«Старе, 7 січня. Тому що все життя було 7 січня, по-новому ще не звикли», — кременчужани Ірина та Віталій.

Отже, за результатами опитування, більшість людей в цьому році святкуватиме Різдво двічі — і 25 грудня, і 7 січня.