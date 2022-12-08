На Полтавщині газовий балон загорівся у будинку, де було п'ятеро дітей

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 61

7 грудня близько 12.00 у будинку одного із сіл Полтавського району сталося загоряння газового балона. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

За попередніми даними, у житловому будинку стався витік газу із побутового балона, після чого він загорівся. У приміщенні перебувало молоде подружжя та п`ятеро дітей. Чоловік зміг швидко винести балон із приміщення та самотужки загасити полум'я.

На місце події негайно прибули поліція, рятувальники та медики. На щастя, ніхто не постраждав. Але медики провели профілактичний огляд кожної дитини та подружжя.

У зв’язку зі стрімким зниженням температури повітря та частим відключенням електроенергії повсюди зросли ризики побутових пожеж в оселях. Тому поліція наголошує на необхідності суворого дотримання правил безпеки при поводженні з електрообігрівачами та газовими приладами. Також слід бути обережними під час використання дизельних та бензинових генераторів, електрообігрівачів та пічного опалення. Завжди будьте уважні при їх використанні та обмежуйте доступ до них дітей.