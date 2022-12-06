У Полтаві 19-річного юнака вбило струмом, коли він намагався полагодити обігрівач

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 188

5 грудня близько 21.30 до поліції надійшло повідомлення від медиків про смертельне враження струмом 19-річного мешканця Лохвицької громади. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

За попередньою версією слідства, електротравму, несумісну з життям, юнак міг отримати під час спроби самостійно відремонтувати обігрівач за місцем мешкання у Полтаві.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначили судово-медичну експертизу. Досудове розслідування триває.

Поліція Полтави закликає жителів та гостей міста неухильно дотримуватись правил протипожежної безпеки, відповідально ставитись до використання обігрівачів та інших електроприладів. Особливу увагу приділяйте дітям! Їм потрібно нагадати про небезпеку електроприладів та джерел підвищеного тепла.