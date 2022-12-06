Кременчужани поскаржилися на керуючу компанію – не склить вікно

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 218

Мешканці будинку № 22 по вул. Манагарова (Раківка) поскаржилися «Кременчуцькому Телеграфу», що керуюча компанія «Будсервіс», що їх обслуговує, не реагує на заявки та не склить вікно у під’їзді.

Люди кажуть - скло розбилося ще влітку. Ближче до холодів вони звернулися з заявкою. Але прийшли морози, а вони все обіцяють і нічого не роблять. Заявки оформлювали кілька разів.

Сусіди самотужки закріпили на вікні плівку, але ж це не вихід.

Ми звернулися до «Будсервісу» за коментарем. У пресслужбі компанії нам повідомили, що заявка на скління у другому під'їзді була поставлена у виробничий план та має бути виконана до 11 грудня.