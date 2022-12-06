Мешканці будинку № 22 по вул. Манагарова (Раківка) поскаржилися «Кременчуцькому Телеграфу», що керуюча компанія «Будсервіс», що їх обслуговує, не реагує на заявки та не склить вікно у під’їзді.
Люди кажуть - скло розбилося ще влітку. Ближче до холодів вони звернулися з заявкою. Але прийшли морози, а вони все обіцяють і нічого не роблять. Заявки оформлювали кілька разів.
Сусіди самотужки закріпили на вікні плівку, але ж це не вихід.
Ми звернулися до «Будсервісу» за коментарем. У пресслужбі компанії нам повідомили, що заявка на скління у другому під'їзді була поставлена у виробничий план та має бути виконана до 11 грудня.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер