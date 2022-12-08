«Фотографії з сильними поглядами — символ України»: фотограф з Азовсталі «Орест» Дмитро Козацький

Військовий завітав до Кременчука та поспілкувався з журналістами. Про те, що його тримало, скільки кілограмів скинув, чого прохав у Бога та чому сина назве Орестом
До Кременчука завітав Дмитро Козацький з позивним «Орест» відомий автор світлин з Азовсталі. Військовий зміг ознайомитися з фотовиставкою, яка однією з перших відкрилася в Україні.
Орест розповів про 82 дні оборони Маріуполя, що за час перебування на Азовсталі та у полоні скинув 16 кг.
Вихід з Азовсталі тривав 4 дні. Орест виходив одним із останніх, тому зміг зробити ці світлини та поділитися з усім світом. За словами хлопця ці три дні без обстрілів були одними з кращих.
Про сам полон Дмитро багато не розповідав, адже багато його побратимів ще залишаються у в'язницях росії.
Їх у камері було 25 осіб, хоча вона розрахована на чоловік 10. Сиділи по черзі. Єдиною втіхою була Біблія, яку дозволили взяти з Азовсталі.Він кожного вечора читав «Отче наш» з побратимами.
Деталі незабаром у відеоінтерв'ю. Яке з'явиться найближчим часом на сайті Телеграфа.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер