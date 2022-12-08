«Фотографії з сильними поглядами — символ України»: фотограф з Азовсталі «Орест» Дмитро Козацький

Сьогодні, 12:38 Переглядів: 76

Військовий завітав до Кременчука та поспілкувався з журналістами. Про те, що його тримало, скільки кілограмів скинув, чого прохав у Бога та чому сина назве Орестом

До Кременчука завітав Дмитро Козацький з позивним «Орест» відомий автор світлин з Азовсталі. Військовий зміг ознайомитися з фотовиставкою, яка однією з перших відкрилася в Україні.

Орест розповів про 82 дні оборони Маріуполя, що за час перебування на Азовсталі та у полоні скинув 16 кг.

Вихід з Азовсталі тривав 4 дні. Орест виходив одним із останніх, тому зміг зробити ці світлини та поділитися з усім світом. За словами хлопця ці три дні без обстрілів були одними з кращих.

— Фотографії з сильними поглядами — символ України, — розповів Дмитро про свої світлини.

Про сам полон Дмитро багато не розповідав, адже багато його побратимів ще залишаються у в'язницях росії.

Їх у камері було 25 осіб, хоча вона розрахована на чоловік 10. Сиділи по черзі. Єдиною втіхою була Біблія, яку дозволили взяти з Азовсталі.Він кожного вечора читав «Отче наш» з побратимами.

— 17 чи 18 вересня звернувся до Бога: «Мама у мене завжди була віручою, наставляла на праведний шлях, й скоро був у неї День народження. Може я i не заслуговую, але мама заслуговує. Дозволь потрапити до мами на День народження». Власне за15 хвилин, такого раніше не було, людей почали виводи з камер по якомусь списку. Дійшли до нашої камери. Я вже був готовий, що це скоріш обмін і це не просто так. На наступний день нас перевірили й почався процес обміну. 28 вересня я потрапив до мами на День народження, — розповів Дмитро.

Деталі незабаром у відеоінтерв'ю. Яке з'явиться найближчим часом на сайті Телеграфа.