Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Культура, Топ-новость, Фотоколекція

«Місце моєї смерті і мого життя»: у Кременчуці презентували виставку фото з Азовсталі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 485

 Наше місто стало першим в Україні, яке презентувало світлини бійця полку «Азов» Дмитра Козацького
На світі можна жить без еталонів,
по-різному дивитися на світ:
широкими очима,
з-під долоні,
крізь пальці,
у кватирку,
з-за воріт.
Від того світ не зміниться нітрохи.
А все залежить від людських зіниць -
в широких відіб'ється вся епоха,
у звужених - збіговисько дрібниць
Ліна Костенко

  

Музей військової історії Кременчука та ВПУ №7 відкрили фотовиставку «Азовсталь. Нескорені». Фотороботи відомого на весь світ військового  «Азову Дмитра Козацького з позивним «Орест» презентували у Кременчуці. Обличчя й очі захисників, які 82 дні тримали оборону Маріуполя на території заводу «Азовсталь», серед яких випускник Кременчуцького військового ліцею Сергій Волинський.

20 лютого, перед тим як вийти з Азовсталі, Дмитро опублікував допис у соцмережах:

-  Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь – місце моєї смерті й мого життя. Якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі, - йдеться у дописі.

 

- Час пройде. Біль притушиться, рани загояться, а ці емоції залишаться в їх душах, снах, хвилюваннях і на цих світлинах. Завдяки Дмитру світ побачив світі душі наших захисників, їх пронизливі очі, понівечені, але незламні тіла, - зауважив керівник музею військової історії Кременчука Володимир Поляков.

 

На виставці також виступив Микола Несен, директор ВПУ №7, яке стало справжнім осередком патріотизму, волонтерства, а також кузнею кадрів для майбутньої відбудови України.

- Наш обов’язок зробити все, щоб пам’ятали про наших хлопців, говорили. Ми віримо, що вони обов’язково будуть на волі. З деякими із них зустрінемося тут, зокрема з Сергієм Волиною, - сказав Микола Несен. – Пригадуємо ті часи, коли боролися за Богдана Головаша й зараз Богдан захищає нас на волі. Впевнений, що коли будемо говорити за них хлопців, розповсюджувати інформацію, то перемога буде за нами.

Незабаром на сайті «Кременчуцького Телеграфу» читайте історію від батька незламного Сергія Волинського та родини Богдана Головаша, які пройшли через «пекло чекання» сина з полону.

Фото: Артем Коваленко, Дмитро Козацький
4
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко, Дмитро Козацький
Теги: Маріуполь Азовсталь виставка
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 21 від 26 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх