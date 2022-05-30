Kalush Orchestra продав кубок Євробачення, щоб придбати три безпілотники для ЗСУ

Гурт Kalush Orchestra за $900 тисяч продав на благодійному аукціоні кубок Євробачення. Гроші підуть на придбання трьох безпілотників для ЗСУ. Про це повідомляється на офіційній Фейсбук сторінці гурту.
Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra став переможцем Євробачення -2022 з піснею «Стефанія». Лідер гурту Олег Псюк зі сцени Євробачення закликав світ допомогти захисникам Маріуполя та «Азовсталі». Пізніше Псюк пообіцяв продати кубок Євробачення з аукціону, щоб допомогти ЗСУ.
Зокрема, Kalush Orchestra хотів отримати на аукціоні за кубок Євробачення 1 млн євро, щоб скерувати отримані кошти на закупівлю комплекту з трьох безпілотників PD-2.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер