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Кременчук, Культура

Kalush Orchestra продав кубок Євробачення, щоб придбати три безпілотники для ЗСУ

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 245

 

Kalush Orchestra став переможцем Євробачення -2022 з піснею «Стефанія»

Гурт Kalush Orchestra за $900 тисяч продав на благодійному аукціоні кубок Євробачення.  Гроші підуть на придбання трьох безпілотників для ЗСУ. Про це повідомляється на офіційній Фейсбук сторінці гурту.

- Друзі, ви неймовірні! Ми вдячні кожному з вас, хто донатив кошти на цей аукціон, і особливо вдячні команді Whitebit, які викупили кубок за 900 000$ та з цього моменту стають правовласниками нашого кубка. Підпишіться на них, вони справді цього заслужили. Слава Україні! Слава ЗСУ, – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra став переможцем Євробачення -2022 з піснею «Стефанія». Лідер гурту Олег Псюк зі сцени Євробачення закликав світ допомогти захисникам Маріуполя та «Азовсталі». Пізніше Псюк пообіцяв продати кубок Євробачення з аукціону, щоб допомогти ЗСУ.

Зокрема, Kalush Orchestra хотів отримати на аукціоні за кубок Євробачення 1 млн євро, щоб скерувати отримані кошти на закупівлю комплекту з трьох безпілотників PD-2.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Євробачення Сергій Притула
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