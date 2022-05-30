Переселенці у Кременчуці отримали допомогу за квітень: яка ситуація за травень

Олег Лєднік навів цифри щодо отримання допомоги внутрішньопереміщеними особами у Кременчуцькому районі
Керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, яка ситуація щодо виплат внутрішньопереміщеним особам.
За соціальною допомогою у Кременчуцькому районі звернулося 44 815 внутрішньопереміщених осіб. Допомогу призначено 33 273, інші - в роботі.
За квітень переселенці отримали допомогу, за травень лише призначили.
Мовою цифр:
Соціальну допомогу, субсидії та пільги у Кременчуцькому районі (крім Кременчука та Горішніх Плавнів) отримали:
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер