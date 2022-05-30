Переселенці у Кременчуці отримали допомогу за квітень: яка ситуація за травень

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 297

Олег Лєднік навів цифри щодо отримання допомоги внутрішньопереміщеними особами у Кременчуцькому районі

Керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, яка ситуація щодо виплат внутрішньопереміщеним особам. За соціальною допомогою у Кременчуцькому районі звернулося 44 815 внутрішньопереміщених осіб. Допомогу призначено 33 273, інші - в роботі. За квітень переселенці отримали допомогу, за травень лише призначили. Мовою цифр: Соціальну допомогу, субсидії та пільги у Кременчуцькому районі (крім Кременчука та Горішніх Плавнів) отримали: 15 190 000 грн у квітні

15 190 000 грн у травні



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