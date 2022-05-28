Боксер з Кременчука Володимир Роздобудько потребує транспантації нирки

22-річний боксер з Кременчука Володимир Роздбудько потребує пересадки нирки. Наразі спортсмен знаходиться на гемодіалізі. Дівчина спортсмена Анна Тарасенко розповіла Кременчуцькому Телеграфу, що у Володимира піднявся тиск до 200, намагалися знайти причину. Після того як пройшли обстеження, лікарі шокували висновком - хлопець потребує пересадки нирки. Операцію мають зробити у турецькій клініці Medicana hastanesi beylikdüzü. Вартість операції 22 000 євро.
Картка ПриватБанку: 4149 4998 0860 8374 (Роздобудько Володимир Вікторович).
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер