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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Боксер з Кременчука Володимир Роздобудько потребує транспантації нирки

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 132

 Рідні та знайомі терміново збирають кошти на операцію спортсмену 

22-річний боксер з Кременчука Володимир Роздбудько потребує пересадки нирки. Наразі спортсмен знаходиться на гемодіалізі. Дівчина спортсмена Анна Тарасенко розповіла Кременчуцькому Телеграфу, що у Володимира піднявся тиск до 200, намагалися знайти причину. Після того як пройшли обстеження, лікарі шокували висновком - хлопець потребує пересадки нирки. Операцію мають зробити у турецькій клініці Medicana hastanesi beylikdüzü. Вартість операції 22 000 євро.

- Напевно 26 квітня, цей день ми не забудемо ніколи. День коли наше життя дійсно перевернулося з ніг на голову. Мені до останнього не хочеться вірити, що це якась помилка. Мені до останнього хотілося вірити, що це якась помилка. Вова спортсмен, ніколи не жалівся на здоров'я, ще й ведемо активний образ життя. Зараз мені хочеться просто кричати про допомогу! Допоможіть, будь ласка, врятувати Вову, - рзповіла Анна. 

Картка ПриватБанку: 4149 4998 0860 8374 (Роздобудько Володимир Вікторович).

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс операція допомога
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