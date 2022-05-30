Через ДТП 30 тон міндобрив вилилось у воду, але загрози екологічної катастрофи немає

Минулої п’ятниці, 27 травня, поблизу села Радалівка Глобинської територіальної громади сталася дорожня-транспортна пригода. Водій автомобіля «КАМАЗ» не впорався з керуванням та вантажівка перекинулася, через що мінеральні добрива, які перевозив автомобіль, вилились в річку. Проте, загрози екологічної катастрофи немає.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, з автівки вилилось близько 30 тон аміачної селітри біля мосту, який прокладений через старе русло Хоролу. Ця водойма немає сполучення з основним руслом річки, тому екологічному лиху вдалося запобігти.
Варто зазначити, що якби міндобрива потрапили до основного русла річки Хорол, то це стало би екологічним лихом для досить великої території, адже Хорол впадає у Псьол, а той відповідно у Дніпро.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер