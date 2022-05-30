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Кременчук, Надзвичайні новини

Через ДТП 30 тон міндобрив вилилось у воду, але загрози екологічної катастрофи немає

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 273

 

Наслідки дорожньо-транспортної пригоди ліквідують рятувальники

Минулої п’ятниці, 27 травня, поблизу села Радалівка Глобинської територіальної громади сталася дорожня-транспортна пригода. Водій автомобіля «КАМАЗ» не впорався з керуванням та вантажівка перекинулася, через що мінеральні добрива, які перевозив автомобіль, вилились в річку. Проте, загрози екологічної катастрофи немає.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, з автівки вилилось близько 30 тон аміачної селітри біля мосту, який прокладений через старе русло Хоролу. Ця водойма немає сполучення з основним руслом річки, тому екологічному лиху вдалося запобігти.

- Добрива потрапили на ґрунт та у воду, але не в русло Хоролу, а в старе відокремлене русло. Усі служби прибули на місце ДТП своєчасно, розлив вдалося локалізувати, наразі ведуться роботи по знешкодженню наслідків. Там до основного русла Хоролу метрів 300, тому загрози потрапляння добрив до річки немає. Заміри повітря показали, що результати в нормі. Щодо аналізів води, то результати будуть до кінця сьогоднішнього дня, - пояснив Олег Лєднік.

Варто зазначити, що якби міндобрива потрапили до основного русла річки Хорол, то це стало би екологічним лихом для досить великої території, адже Хорол впадає у Псьол, а той відповідно у Дніпро.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДТП добрива Хорол річки
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