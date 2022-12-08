Грузія не надаватиме Україні військову допомогу

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Грузія не надаватиме Україні військову допомогу. Про це заявив журналістам 7 грудня прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі.

— Хочу ще раз нагадати, що офіційні особи в Україні публічно заявили: їхнім бажанням є, щоб у Грузії був відкритий другий фронт. Правляча сила в нашій країні відповідальна перед своїм народом і керується виключно інтересами свого народу й держави... Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо, — наголосив прем'єр-міністр.

Він уточнив, що Грузія продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, зокрема, біженцям:

— Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги.

За даними служби статистики «Сакстат», Грузія з початку 2022 року збільшила товарообіг із росією на 50%. Наразі росія стала для Грузії найбільшим імпортером нафти. Збільшився також і імпорт вугілля та борошна.