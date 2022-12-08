журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Політика, Україна, Світ

Грузія не надаватиме Україні військову допомогу

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 449

 

Проте обіцяє надавати гіманітарну й надалі

Грузія не надаватиме Україні військову допомогу. Про це заявив журналістам 7 грудня прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі.

— Хочу ще раз нагадати, що офіційні особи в Україні публічно заявили: їхнім бажанням є, щоб у Грузії був відкритий другий фронт. Правляча сила в нашій країні відповідальна перед своїм народом і керується виключно інтересами свого народу й держави... Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо, — наголосив прем'єр-міністр.

Він уточнив, що Грузія продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, зокрема, біженцям:

— Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги.

За даними служби статистики «Сакстат», Грузія з початку 2022 року збільшила товарообіг із росією на 50%. Наразі росія стала для Грузії найбільшим імпортером нафти. Збільшився також і імпорт вугілля та борошна.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: gettyimages
Теги: допомога Грузія війна біженці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх