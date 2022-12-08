Грузія не надаватиме Україні військову допомогу. Про це заявив журналістам 7 грудня прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі.
Він уточнив, що Грузія продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, зокрема, біженцям:
За даними служби статистики «Сакстат», Грузія з початку 2022 року збільшила товарообіг із росією на 50%. Наразі росія стала для Грузії найбільшим імпортером нафти. Збільшився також і імпорт вугілля та борошна.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер