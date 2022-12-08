Вчора у Кременчуці сталися дві однакові ДТП на перехрестях

Вчора, 7 грудня, у Кременчуці, на перехресті вулиць Небесної Сотні й Першотравневої та на перехресті вулиць Лікаря О. Богаєвського та І. Кондратюка сталися дорожньо-транспортні пригоди.
За інформацією Патрульної поліції Кременчука, причина ДТП — ідентична. Водії автівок, які рухались другорядною дорогою, не пропустили автівки, які їхали головною, через це відбулось зіткнення. Унаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, травмованих немає. На винуватців ДТП патрульні склали протоколи за ст. 124 (Поршуння ПДР, що призвело до ДТП).
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер