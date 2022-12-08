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Надзвичайні новини

Вчора у Кременчуці сталися дві однакові ДТП на перехрестях

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 196

 

Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Без травмованих

Вчора, 7 грудня, у Кременчуці, на перехресті вулиць Небесної Сотні й Першотравневої та на перехресті вулиць Лікаря О. Богаєвського та І. Кондратюка сталися дорожньо-транспортні пригоди.

За інформацією Патрульної поліції Кременчука, причина ДТП — ідентична. Водії автівок, які рухались другорядною дорогою, не пропустили автівки, які їхали головною, через це відбулось зіткнення. Унаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, травмованих немає. На винуватців ДТП патрульні склали протоколи за ст. 124 (Поршуння ПДР, що призвело до ДТП).

— На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху, — нагадує Патрульна поліція Кременчука.
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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП
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