На Кременчуччині розшукують 25-річного Владислава Попова, який переховується від поліції

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 257

Відділ №2 Кременчуцького районного управління поліції розшукує 25-річного мешканця Горішніх Плавнів Владислава Артуровича Попова, який переховується від органів досудового розслідування. Його підозрюють у кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною 2 статті 190 (шахрайство) та ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України.

Прикмети: на вигляд 25-30 років, середньої статури, зріст приблизно 175–185 см, волосся темне.

Якщо у вас є інформація про місце перебування чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції за номером 097-900-72-98 (чергова частина) або 097-775-44-72 чи 102.