Сьогодні не їздять тролейбуси за маршрутом №26А+

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У міськраді кажуть, що це тимчасово — через ремонт мосту та відключення від живлення тягової підстанції

Сьогодні, 8 грудня, тимчасово не їздять тролейбуси за маршрутом №26А+. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За словами чиновників, зміни курсування тролейбуса відбулись через ремонт мостового переходу через річку Дніпро та відключення від живлення тягової підстанції.

— У ніч з 7 на 8 грудня два тролейбуси ЗІУ-9 очищали контактні мережі від зледеніння. Це забезпечило випуск рухомого складу тролейбусів зранку, — повідомили у Кременчуцькому тролейбусному управлінні ім. Л.Я. Левітана.

Нагадуємо, що з 5 по 9 грудня обмежено рух транспорту через Крюківський міст.





