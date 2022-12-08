Сьогодні не їздять тролейбуси за маршрутом №26А+

У міськраді кажуть, що це тимчасово — через ремонт мосту та відключення від живлення тягової підстанції
Сьогодні, 8 грудня, тимчасово не їздять тролейбуси за маршрутом №26А+. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За словами чиновників, зміни курсування тролейбуса відбулись через ремонт мостового переходу через річку Дніпро та відключення від живлення тягової підстанції.
Нагадуємо, що з 5 по 9 грудня обмежено рух транспорту через Крюківський міст.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер