У Кременчуці прогнозують туман

У Кременчуці та на Полтавщині протягом дня 8 грудня прогнозують туман, повідомляє Полтавський гідрометцентр. Видимість складе 200-50 метрів.
Раніше повідомлялося, що сьогодні також прогнозують мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-3° тепла.
9-10 грудня очікується тепла погода, місцями невеликі дощі, також - тумани. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер