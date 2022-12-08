У Кременчуці прогнозують туман

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У Кременчуці та на Полтавщині протягом дня 8 грудня прогнозують туман, повідомляє Полтавський гідрометцентр. Видимість складе 200-50 метрів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні також прогнозують мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-3° тепла.

9-10 грудня очікується тепла погода, місцями невеликі дощі, також - тумани. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.