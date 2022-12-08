Під Кременчуком зерновоз злетів з дороги і перекинувся

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Водій не впорався з керуванням на слизькій ділянці дороги

8 грудня поблизу села Ялинці 53-річний мешканець Харківщини на вантажівці-зерновозі під час руху не впорався з керуванням на слизькій ділянці дороги, виїхав на зустрічну смугу, а потім злетів за межі проїжджої частини та перекинувся. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

Водій не травмувався, його на місці ДТП оглянули медики «швидкої».

На місці події працює поліція; приїхала спеціальна техніка, щоб дістати вантажівку з кювету.

Через сніг, що випав вчора, рух на деяких ділянках доріг ускладнений. Враховуйте швидкісний режим та стан дорожнього покриття. При різких маневрах та гальмуванні авто може піти юзом.