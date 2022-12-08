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Держава готується ввести свого представника у наглядову раду  «АвтоКрАЗ»

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 436

 Рішення ухвалене 6 грудня

Держава, яка 6 листопада отримала всі акції ПрАТ «АвтоКрАЗ», готується ввести своїх представників у наглядові ради товариства.

Відповідне рішення 6 грудня 2022 року ухвалила Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Сам текст рішення станом на 8 грудня на сайті відсутній.

 

Нагадаємо, кременчуцькі підприємства ПАТ «Укртатнафта» та  ПрАТ «АвтоКрАЗ», а також ПАТ «Укрнафта», АТ «Мотор Січ», та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» перейшли  у власність держави. В уряді пояснили, що таке рішення ухвалили за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Адже продукція, яку виготовляють зазначені підприємства, критично необхідна для наших Збройних сил та енергетичного сектору. Тож вони мають забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час. Підприємства, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Робота підприємств, які на сьогодні не функціонували, буде відновлена.

Нагадаємо, ПрАТ «АвтоКрАЗ» входить у групу «Фінанси та Кредит» екснардепа від Кременчука та Горішніх Плавнів Костянтина Жеваго. Це підприємство — єдиний в Україні виробник вантажівок, що має замкнений технологічний цикл виробництва. Модельний ряд бренда КрАЗ налічує 33 базові моделі, майже 350 модифікацій і понад 1500 комплектацій дво-, три- й чотиривісних вантажівок із різними компонувальними рішеннями.

  Корецький очолив «Укртатнафту»
  

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Вікіпедія
Теги: АвтоКрАЗ наглядова рада
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