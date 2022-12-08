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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Гроші

Працівники Кременчуцької  дитячої лікарні скаржаться на затримку зарплати: що каже адміністрація

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 456

 Зарплату за жовтень отримали в листопаді, за листопад – лише 1-2 тис. гривень, але роздають «візитки Малецького»

До редакції звернулися медичні працівники Кременчуцької міської дитячої лікарні та поскаржилися на затримку заробітної плати. Кажуть, за жовтень усі гроші надійшли у кінці листопада, а за листопад заплатили копійки.

«Доброго дня! В Кременчуцькій дитячій лікарні дуже сильно затримують зарплату! За жовтень місяць усі кошти виплатили лише в кінці листопада. За листопад місяць ми отримали лише частину авансу, це у різних працівників від 1000 до 2000 гривень, і це за умови що вже 6 грудня!» - повідомили медики.

Також додали:

«А ще нам почали роздавати так звані візитки Малецького і наполегливо просять підписатись на нього в різних соцмережах!»

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до директора цього медичного закладу Руслана Германа за коментарем. Після узгодження розмови з директором департаменту охорони здоров’я Максимом Середою він повідомив, що зарплата за жовтень працівникам виплачена в повному обсязі.  За листопад аванс також виплачений  і частина зарплати також виплачена.

«Чому така затримка? Тому що це затримуються кошти від Національної служби здоров’я (НСЗУ). Зараз місцевий бюджет профінансував, і ми вже виплатили частково заробітну плату. Так, вона йде шматочками, але вона виплачується, - пояснив Руслан Герман. – В НСЗУ є глобальна ставка, а є проліковані випадки. От за проліковані випадки ми заповнили документи і відправили, тепер очікуємо від них коштів. Можливо, протягом тижня. Щойно вони надійдуть – одразу будуть на картках. Ми гроші в лікарні не тримаємо».

На наше уточнююче запитання, коли медики отримають всі зароблені кошти, директор лікарні відповів – коли надійдуть кошти. За листопад, мовляв – розрахувалися, а медики нам кажуть неправду.

«В країні війна, і все це не від нас залежить», - додав Руслан Герман.

Щодо «візиток Малецького», то достеменно невідомо, хто саме їх роздає у медзакладі. Але відомо, що міський голова Віталій Малецький проводить регулярні зустрічі з колективами де і сам роздає візитки та радить підписатися на свої сторінки у соцмережах.

Малецький знову просуває свій телеграм-канал — тепер через педагогів
Нагадаємо, на початку листопада і подібною проблемою  до редакції зверталися медпрацівники Кременчуцького пологового будинку. Вони скаржилися  на непрозору та несвоєчасну виплату заробітної плати. У закладі лікарям та медсестрам не пояснюють причини затримок та навіть відкрито пропонують шукати місце роботи, де платять гроші. Тим часом у відділенні реанімації для новонароджених залишилось працювати половина штату працівників, які у відчаї попросили про допомогу.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: дитяча лікарня зарплата медики
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