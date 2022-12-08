Працівники Кременчуцької  дитячої лікарні скаржаться на затримку зарплати: що каже адміністрація

Зарплату за жовтень отримали в листопаді, за листопад – лише 1-2 тис. гривень, але роздають «візитки Малецького»
До редакції звернулися медичні працівники Кременчуцької міської дитячої лікарні та поскаржилися на затримку заробітної плати. Кажуть, за жовтень усі гроші надійшли у кінці листопада, а за листопад заплатили копійки.
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«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до директора цього медичного закладу Руслана Германа за коментарем. Після узгодження розмови з директором департаменту охорони здоров’я Максимом Середою він повідомив, що зарплата за жовтень працівникам виплачена в повному обсязі. За листопад аванс також виплачений і частина зарплати також виплачена.
На наше уточнююче запитання, коли медики отримають всі зароблені кошти, директор лікарні відповів – коли надійдуть кошти. За листопад, мовляв – розрахувалися, а медики нам кажуть неправду.
Щодо «візиток Малецького», то достеменно невідомо, хто саме їх роздає у медзакладі. Але відомо, що міський голова Віталій Малецький проводить регулярні зустрічі з колективами де і сам роздає візитки та радить підписатися на свої сторінки у соцмережах.
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Нагадаємо, на початку листопада і подібною проблемою до редакції зверталися медпрацівники Кременчуцького пологового будинку. Вони скаржилися на непрозору та несвоєчасну виплату заробітної плати. У закладі лікарям та медсестрам не пояснюють причини затримок та навіть відкрито пропонують шукати місце роботи, де платять гроші. Тим часом у відділенні реанімації для новонароджених залишилось працювати половина штату працівників, які у відчаї попросили про допомогу.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер