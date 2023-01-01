Пологове відділення лікарні «Правобережна» отримало нове обладнання від благодійного фонду

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Разом з ним надійшов і акумулятор, до якого у разі відсутності світла можна буде підключити усі апарати

На цьому тижні пологове відділення лікарні «Правобережна» отримало нове обладнання від благодійного фонду «Волонтерська спільнота «Допомагаємо разом».

За словами завідувачки відділення Світлани Шестакової, медзаклад подав заявку у цей благодійний фонд, засновник якого знаходиться у Шотландії. Такі ж апарати отримали лікарні багатьох областей України.

Серед основного обладнання:

портативні апарати ультразвукової діагностики, щоб обстежувати малюків під час пологів;

монітори артеріального тиску для жінок;

пульсоксиметри для новонароджених для профілактики гіпоксії (кисневого голодування);

датчики для прослуховування частоти серцебиття плоду під час пологів;

потужний акумулятор, до якого у разі відсутності світла можна буде підключити усі апарати;

iPad зі спеціальними програмами для навчання медичного персоналу – лікарів, акушерок.

- Наші партнери хочуть нас навчити. Наприклад, не кожен лікар у пологовому залі користується УЗД. Але вони хочуть домогтися, щоб кожен лікар міг працювати з УЗД. Портативний апарат зручно переносити з одного пологового залу в інший, – прокоментувала Світлана Шестакова.