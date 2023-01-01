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Кременчук, Полтавщина

Ще 1 320 комплектів зимового одягу передали 116 бригаді ТрО

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 332

 

На це витратили 16,7 млн грн обласних грошей

Полтавська обласна рада разом з Полтавською обласною військовою адміністрацією передали ще 1 320 комплектів одягу для захисників і захисниць 116 бригади ТрО на загальну суму 16,7 млн грн.

За словами голови Полтавської облради Олександра Біленького, у комплектах все, щоб одягнути військових з ніг до голови:

  • шапки;
  • куртки та штани вітровологозахисні;
  • флісові кофти;
  • білизна зимова;
  • шкарпетки;
  • костюми маскувальні;
  • бахіли;
  • шарфи;
  • рукавички;
  • термобілизна.

Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, протягом року на забезпечення військових і правоохоронців, оборонні та безпекові потреби спрямували з обласного бюджету 210 млн грн.

- Дякуючи військовим, ми не забуваємо дякувати нашим платникам податків за те, що маємо змогу спрямовувати кошти з обласного бюджету на такі важливі цілі. Усе це дає нам велику надію, що у 2023 році перемога буде за Україною! - наголосив Олександр Біленький.

Раніше ми писали, що військовим Полтавщини передали 750 бушлатів.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація, Полтавська обласна рада
Теги: допомога ЗСУ зимовий одяг допомога за бюджетні кошти 116 бригада ТрО Полтавська ОВА Полтавська обласна рада
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