Ще 1 320 комплектів зимового одягу передали 116 бригаді ТрО

Полтавська обласна рада разом з Полтавською обласною військовою адміністрацією передали ще 1 320 комплектів одягу для захисників і захисниць 116 бригади ТрО на загальну суму 16,7 млн грн.
За словами голови Полтавської облради Олександра Біленького, у комплектах все, щоб одягнути військових з ніг до голови:
Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, протягом року на забезпечення військових і правоохоронців, оборонні та безпекові потреби спрямували з обласного бюджету 210 млн грн.
Раніше ми писали, що військовим Полтавщини передали 750 бушлатів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер