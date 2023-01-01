Ще 1 320 комплектів зимового одягу передали 116 бригаді ТрО

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Полтавська обласна рада разом з Полтавською обласною військовою адміністрацією передали ще 1 320 комплектів одягу для захисників і захисниць 116 бригади ТрО на загальну суму 16,7 млн грн.

За словами голови Полтавської облради Олександра Біленького, у комплектах все, щоб одягнути військових з ніг до голови:

шапки;

куртки та штани вітровологозахисні;

флісові кофти;

білизна зимова;

шкарпетки;

костюми маскувальні;

бахіли;

шарфи;

рукавички;

термобілизна.

Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, протягом року на забезпечення військових і правоохоронців, оборонні та безпекові потреби спрямували з обласного бюджету 210 млн грн.

- Дякуючи військовим, ми не забуваємо дякувати нашим платникам податків за те, що маємо змогу спрямовувати кошти з обласного бюджету на такі важливі цілі. Усе це дає нам велику надію, що у 2023 році перемога буде за Україною! - наголосив Олександр Біленький.

Раніше ми писали, що військовим Полтавщини передали 750 бушлатів.