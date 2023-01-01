У Кременчуцькій РВА розповіли про моніторинг цін у районі за минулий тиждень

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 440

Напередодні новорічних свят ціни в торговельних закладах Кременчуцького району зросли, втім необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено. Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводили щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах.

Про це повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Протягом минулого тижня моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торговельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона».

Він показав, що ціни на соціально значущі товари у Кременчуцькому районі відповідає середньообласним.

Крім того, фахівці управління опрацювали два звернення громадян та притягнули до відповідальності два суб'єкти підприємницької діяльності за порушення Закону України «Про рекламу» у вигляді штрафу на загальну суму 5593 грн, які перераховані до державного бюджету.

Нагадаємо, номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям Відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби – 050 726 8962.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області також повідомили телефон, за яким можна поскаржитись на завищені ціни.

