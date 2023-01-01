У ДТП на трасі травмувалися двоє

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31 грудня, близько 15.00, на автодорозі Миргород-Хорол, поблизу села Вовнянка Миргородського району сталася ДТП. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією слідства, легковик Mitsubishi Outlander, під керуванням 41-річного водія, зіткнувся з автомобілем ВАЗ, під керуванням 60-річного водія.

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій ВАЗа та 59-річна пасажирка, яких із травмами госпіталізували до Миргородської міської лікарні.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження під час керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.