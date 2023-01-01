Запальне свято: на Кременчуччині горів будинок

31 грудня об 11.15 на вул. Хоріва в селі Устимівка Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Рятувальники, які прибули за вказаною адресою, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
Силами вогнеборців об 11.50 займання локалізували, а о 12.50 ліквідували. Не допустили розповсюдження вогню та врятували житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю на площі 70 кв.м.
До ліквідації наслідків загорання було залучено 4 чоловіки особового складу 6-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиницю техніки.
Травмованих та загиблих внаслідок події немає. Причина загорання встановлюється.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер