Запальне свято: на Кременчуччині горів будинок

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31 грудня об 11.15 на вул. Хоріва в селі Устимівка Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники, які прибули за вказаною адресою, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Силами вогнеборців об 11.50 займання локалізували, а о 12.50 ліквідували. Не допустили розповсюдження вогню та врятували житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю на площі 70 кв.м.

До ліквідації наслідків загорання було залучено 4 чоловіки особового складу 6-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиницю техніки.

Травмованих та загиблих внаслідок події немає. Причина загорання встановлюється.