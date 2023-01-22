У Кременчуці на Хорольскій сталася ДТП за участі пішохода

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21 січня, близько 21.00, у Кременчуці на вул. Хорольській сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними, 31-річна водійка автомобіля Chery здійснила наїзд на 63-річного пішохода, який несподівано вийшов на проїжджу частину. Внаслідок ДТП чоловіка госпіталізували.

Слідчі Кременчуцького райуправління поліції встановлюють причини та обставини ДТП.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, що 21 січня у Кременчуці також сталися ще кілька ДТП: