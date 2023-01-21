У Кременчуці сталася ДТП з тролейбусом: постраждала пасажирка

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 326 Коментарів: 1

Це сталося біля Палацу культури «Кредмаш»

Сьогодні, 21 січня, на вул. Олександра Халаменюка, біля Палацу культури «Кредмаш» сталася ДТП за участі тролейбуса.

За інформацією КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана», на маршруті №25 відбулося зіткнення тролейбуса «Богдан» із вантажівкою. У тролейбуса деформована передня маска.

У ДТП постраждала пасажирка тролейбуса. Проте вона відмовилася від госпіталізації.

Це не перша надзвичайна подію на цьому маршруті. Так нещодавно під колеса комунального автобусу потрапив чоловік. У листопаді 2022 р. на Свіштовській автобус зіткнувся з вантажівкою (водії загинули). У липні 2021 р. автобус наздогнав мотоцикла. У листопаді 2020 р. автобус в'їхав у тролейбус. У липні 2020 р. зіткнулися автобус і легковик. А ще ж там періодично відбуваються бійки та непритомніють люди.

Раніше ми писали, що 21 січня, у Кременчуці сталися 2 ДТП: