У Кременчуці сталася ДТП з тролейбусом: постраждала пасажирка

Сьогодні, 21 січня, на вул. Олександра Халаменюка, біля Палацу культури «Кредмаш» сталася ДТП за участі тролейбуса.
За інформацією КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана», на маршруті №25 відбулося зіткнення тролейбуса «Богдан» із вантажівкою. У тролейбуса деформована передня маска.
У ДТП постраждала пасажирка тролейбуса. Проте вона відмовилася від госпіталізації.
Це не перша надзвичайна подію на цьому маршруті. Так нещодавно під колеса комунального автобусу потрапив чоловік. У листопаді 2022 р. на Свіштовській автобус зіткнувся з вантажівкою (водії загинули). У липні 2021 р. автобус наздогнав мотоцикла. У листопаді 2020 р. автобус в'їхав у тролейбус. У липні 2020 р. зіткнулися автобус і легковик. А ще ж там періодично відбуваються бійки та непритомніють люди.
Раніше ми писали, що 21 січня, у Кременчуці сталися 2 ДТП:
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер