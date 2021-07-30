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Надзвичайні новини

На Молодіжному автобус «наздогнав» мотоцикліста

Сьогодні, 08:58 Переглядів: 2 175 Коментарів: 3

 

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

На Молодіжному автобус «наздогнав» мотоцикліста. Як повідомили «Телеграфу» очевидці, аварія сталася поблизу зупинки «Аврора». Мотоцикліст загальмував на світлофорі, а водій автобуса в'їхав у нього ззаду. 

На місце викликали правоохоронців. 

 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: дтп аварія мотоцикліст автобус
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Коментарі: 3

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:06

На последнем фото моторикша!


8 3
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Чувааак:
Сьогодні, 10:36

Водій автобуса світлофора не бачив? Чи думав як завжди проскочити на червоний?


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7
zardi215:
Сьогодні, 10:51

кстати, вчера видел, как гоняет этот *шумахер* на 25, доездился. не знаю, он всегда так ездит или нет, но людей таким водилам возить категорически нельзя


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