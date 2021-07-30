На Молодіжному автобус «наздогнав» мотоцикліста

Сьогодні, 08:58 Переглядів: 2 175 Коментарів: 3

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

На Молодіжному автобус «наздогнав» мотоцикліста. Як повідомили «Телеграфу» очевидці, аварія сталася поблизу зупинки «Аврора». Мотоцикліст загальмував на світлофорі, а водій автобуса в'їхав у нього ззаду.

На місце викликали правоохоронців.