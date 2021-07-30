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За попередньою інформацією, ніхто не постраждав
На Молодіжному автобус «наздогнав» мотоцикліста. Як повідомили «Телеграфу» очевидці, аварія сталася поблизу зупинки «Аврора». Мотоцикліст загальмував на світлофорі, а водій автобуса в'їхав у нього ззаду.
На місце викликали правоохоронців.
На последнем фото моторикша!
Водій автобуса світлофора не бачив? Чи думав як завжди проскочити на червоний?
кстати, вчера видел, как гоняет этот *шумахер* на 25, доездился. не знаю, он всегда так ездит или нет, но людей таким водилам возить категорически нельзя