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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

1 серпня у Кременчуці відбудеться фестиваль спорту

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 581

 

Благодійний захід збере всіх охочих на різноманітні майстер-класи. Виручені кошти підуть на будівництво дитячого майданчика

Благодійний фестиваль спорту відбудеться у Кременчуці 1 серпня. На території тенісного клубу «Прем'єр» зберуть усіх охочих на різноманітні спортивні майстер-класи. Вхід платний, кошті зібрані зі спортивного фестивалю підуть на будівництво дитячого майданчика на Першому Занасипі.

На кременчужан очікують такі майстер-класи:

  • бокс - Сергій Радченко (чемпіон Кубку України і міжнародних турнірів)
  • армрестлінг - Сергій Калініченко (срібний призер чемпіонату світу серед професіоналів Zloto Tur 2018. СК Титан)
  • kangoo Jumps – Євгенія Алієва (учасниця міжнародних фестивалів kengoo jumps)
  • тверк (twerk) - Олена Слабко (Dancehall Queen Miss Helen. K.O. Dance Academy)
  • стретчинг - Катерина Костенко (кмс з художньої гімнастики)
  • krav maga – Володимир Шемаров (заслужений тренер України з фрі-файту)
  • паппінг - Іван Котенко й Артем Свистунов (K.O. Dance Academy)
  • теніс - тенісний клуб «Прем'єр»

Учасників очікує бадмінтон, настільний теніс, стрільба з арбалету та басейн.

Попередній запис на сторінках Сергія Радченка в facebook та instagram.

Затрати на будівництва майданчика

На своїй сторінці боксер-професіонал Сергій Радченко відзвітувався за кошти, які надійшли на будівництво дитячого майданчика:

Надійшло:

  • картка ПриватБанка - 14 615 грн
  • благодійний забіг - 5 800 грн
  • майстер-клас Руслан Керимов - 2 500 грн

Всього зібрано 22 915 грн

Витрати:

1. підготовка майданчика - 35 850 грн

2. турніки квадрат + бруси з встановленням - 22 700 грн 

3. передплата за дитячий комплекс - 20 000 грн 

Загалом витратили 78 550 грн

- Дякую директору «Горняк» Федотову Є.Г., що закрив розрахунок майстрів з гранвідсіву, й ми влізли у розрахований кошторис. А також ПП Говоренко В.А. і керівництву "Українські ковбаси", що закрили різницю між зібраними й витраченими коштами, - зауважив Сергій Радченко на своїй соціальній сторінці. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт благодійність Сергій Радченко допомога
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