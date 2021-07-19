1 серпня у Кременчуці відбудеться фестиваль спорту

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Благодійний захід збере всіх охочих на різноманітні майстер-класи. Виручені кошти підуть на будівництво дитячого майданчика

Благодійний фестиваль спорту відбудеться у Кременчуці 1 серпня. На території тенісного клубу «Прем'єр» зберуть усіх охочих на різноманітні спортивні майстер-класи. Вхід платний, кошті зібрані зі спортивного фестивалю підуть на будівництво дитячого майданчика на Першому Занасипі.

На кременчужан очікують такі майстер-класи:

бокс - Сергій Радченко (чемпіон Кубку України і міжнародних турнірів)

армрестлінг - Сергій Калініченко (срібний призер чемпіонату світу серед професіоналів Zloto Tur 2018. СК Титан)

kangoo Jumps – Євгенія Алієва (учасниця міжнародних фестивалів kengoo jumps)

тверк (twerk) - Олена Слабко (Dancehall Queen Miss Helen. K.O. Dance Academy)

стретчинг - Катерина Костенко (кмс з художньої гімнастики)

krav maga – Володимир Шемаров (заслужений тренер України з фрі-файту)

паппінг - Іван Котенко й Артем Свистунов (K.O. Dance Academy)

теніс - тенісний клуб «Прем'єр»

Учасників очікує бадмінтон, настільний теніс, стрільба з арбалету та басейн.

Попередній запис на сторінках Сергія Радченка в facebook та instagram.

Затрати на будівництва майданчика

На своїй сторінці боксер-професіонал Сергій Радченко відзвітувався за кошти, які надійшли на будівництво дитячого майданчика:

Надійшло:

картка ПриватБанка - 14 615 грн

благодійний забіг - 5 800 грн

майстер-клас Руслан Керимов - 2 500 грн

Всього зібрано 22 915 грн

Витрати:

1. підготовка майданчика - 35 850 грн

2. турніки квадрат + бруси з встановленням - 22 700 грн

3. передплата за дитячий комплекс - 20 000 грн

Загалом витратили 78 550 грн

- Дякую директору «Горняк» Федотову Є.Г., що закрив розрахунок майстрів з гранвідсіву, й ми влізли у розрахований кошторис. А також ПП Говоренко В.А. і керівництву "Українські ковбаси", що закрили різницю між зібраними й витраченими коштами, - зауважив Сергій Радченко на своїй соціальній сторінці.