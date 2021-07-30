Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Топ новина, Надзвичайні новини

На Полтавській трасі у ДТП загинуло двоє людей (доповнено)

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 4 342 Коментарів: 3

 

Обставини аварії встановлюють

На Полтавській трасі у ДТП загинуло двоє людей. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції. Аварія сталася сьогодні, 30 липня у Козельщинському районі. 

 

Як стало відомо «Телеграфу», зіштовхнулися ВАЗ-2107 та Hyundai Coupe. Обидва загиблих - водії. За інформацією міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждали також дві пасажирки іномарки. Їх госпіталізували. 

 

Рятувальники деблокували одну з постраждалих, а також діставали з понівечених автівок тіла загиблих водіїв. 

 

На місці працюють правоохоронці. Обставини аварії встановлюють. 

 

Доповнено:

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, за кермом ВАЗу був 20-річний хлопець. За кермом Hyundai - 45-річний чоловік.

 

Постраждалим дівчатам по 17 років. Їх госпіталізували до Кобеляцької ЦРЛ.

 

2
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області, ДСНС
Теги: дтп аварія смерть
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

132
GAndy:
Сьогодні, 09:35

лобовуха. обгон на сплошной на повороте. капец жесть.


13 0
438
Чувааак:
Сьогодні, 10:48

ХК пише шо в Хюндаї був 20 річний вродій


3 0
78
KSV:
Сьогодні, 12:44

ВАЗ - капсула смерти! это понятно, но на хюндае! Как класно отработал кузов, этот кузов реально сделал все что-б спасти водителя!!! Вот толькоему на том свете ремни жать не будут!!!


3 4
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх