На Полтавській трасі у ДТП загинуло двоє людей (доповнено)

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 4 342 Коментарів: 3

На Полтавській трасі у ДТП загинуло двоє людей. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції. Аварія сталася сьогодні, 30 липня у Козельщинському районі.

Як стало відомо «Телеграфу», зіштовхнулися ВАЗ-2107 та Hyundai Coupe. Обидва загиблих - водії. За інформацією міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждали також дві пасажирки іномарки. Їх госпіталізували.

Рятувальники деблокували одну з постраждалих, а також діставали з понівечених автівок тіла загиблих водіїв.

На місці працюють правоохоронці. Обставини аварії встановлюють.

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Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, за кермом ВАЗу був 20-річний хлопець. За кермом Hyundai - 45-річний чоловік.

Постраждалим дівчатам по 17 років. Їх госпіталізували до Кобеляцької ЦРЛ.