На Полтавщині локомотив зіштовхнувся з вантажівкою, як повідомляє «Укрзалізниця», це сталося о 2.51 на регульованому переїзді біля станції Решетилівка. Жертв немає. Госпіталізували чергову по залізничному переїзду.
Рух біля місця аварії відновили по парній колії.
Станом на 7.15 затримуються поїзди:
У Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області, за попередньою інформацією 56-річний водій вантажівки перевозив тралом комбайн та виїхав на залізничний переїзд. У цей момент коліями рухався товарний потяг, який зіткнувся із тралом, де знаходився комбайн.
Доповнено:
Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, у результаті аварії загорівся комбайн та пасажирський вагон (був у складі товарного потягу). У пожежі ніхто не постраждав.