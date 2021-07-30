На Полтавщині локомотив зіштовхнувся з вантажівкою, яка перевозила комбайн (доповнено)

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 1 947 Коментарів: 2

На Полтавщині локомотив зіштовхнувся з вантажівкою, як повідомляє «Укрзалізниця», це сталося о 2.51 на регульованому переїзді біля станції Решетилівка. Жертв немає. Госпіталізували чергову по залізничному переїзду.

Рух біля місця аварії відновили по парній колії.

Станом на 7.15 затримуються поїзди:

№ 85 Новоолексіївка — Львів (затримка склала 3 години 40 хвилин);

№ 17 Харків — Ужгород (затримка склала 1 годину 50 хвилин);

№ 10 Маріуполь — Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

№ 38 Запоріжжя — Київ (затримка склала 1 годину 15 хвилин);

№ 41 Дніпро — Трускавець (затримка склала 1 годину 10 хвилин);

№ 11 Новоолексіївка — Київ (затримка склала 1 годину 10 хвилин).

У Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області, за попередньою інформацією 56-річний водій вантажівки перевозив тралом комбайн та виїхав на залізничний переїзд. У цей момент коліями рухався товарний потяг, який зіткнувся із тралом, де знаходився комбайн.

У зв’язку із аварією рух залізничного транспорту був обмежених близько 2-х годин. На часі рух повністю відновлено, - повідомляють у поліції.

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Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, у результаті аварії загорівся комбайн та пасажирський вагон (був у складі товарного потягу). У пожежі ніхто не постраждав.