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Надзвичайні новини

На Полтавщині локомотив зіштовхнувся з вантажівкою, яка перевозила комбайн (доповнено)

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 1 947 Коментарів: 2

 

Госпіталізували чергову по залізничному переїзду

На Полтавщині локомотив зіштовхнувся з вантажівкою, як повідомляє «Укрзалізниця», це сталося о 2.51 на регульованому переїзді біля станції Решетилівка. Жертв немає. Госпіталізували чергову по залізничному переїзду.

Рух біля місця аварії відновили по парній колії.

 

Станом на 7.15 затримуються поїзди:

  • № 85 Новоолексіївка — Львів (затримка склала 3 години 40 хвилин);
  • № 17 Харків — Ужгород (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
  • № 10 Маріуполь — Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
  • № 38 Запоріжжя — Київ (затримка склала 1 годину 15 хвилин);
  • № 41 Дніпро — Трускавець (затримка склала 1 годину 10 хвилин);
  • № 11 Новоолексіївка — Київ (затримка склала 1 годину 10 хвилин). 

У Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області, за попередньою інформацією 56-річний водій вантажівки перевозив тралом комбайн та виїхав на залізничний переїзд. У цей момент коліями рухався товарний потяг, який зіткнувся із тралом, де знаходився комбайн. 

У зв’язку із аварією рух залізничного транспорту був обмежених близько 2-х годин. На часі рух повністю відновлено, - повідомляють у поліції. 

 

Доповнено:

Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, у результаті аварії загорівся комбайн та пасажирський вагон (був у складі товарного потягу). У пожежі ніхто не постраждав. 

 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: PVP.Poltava, ГУ НА у Полтавській області, ДСНС
Теги: потяг дтп аварія
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Коментарі: 2

78
KSV:
Сьогодні, 12:53

Смотрю на фото и вижу - шлагбаум лежит на грузовике сверху, напрашивается два вывода, или его опустили после ДТП, или он лег на грузовик до ДТП, а его водила стоял по какой-то причине и ждал пока его снесет поезд.


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132
GAndy:
Сьогодні, 13:10

Думаю было так: водила переезжал, уже был на рельсах, тут начался опускаться шлагбаум лег на машину. Водила остановился и попытался выяснить обстоятельства. Выбежала дежурная, начались разборки и тут подоспел составчик.


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