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На Полтавщині розшукують 81-річну жінку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 789

 

Роза Прокопенко пішла з дому на початку місяця та не повернулася

На Полтавщині розшукують 81-річну Розу Прокопенко. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, жінка пішла з дому у с. Мусіївка, Хорольської територіальної громади, Лубенського району 6 липня та не повернулася.

Прикмети: зріст близько 170 см, волосся сиве, коротке, обличчя овальне, брови світлі дугоподібні, ніс прямий, губи тонкі.

На момент зникнення була одягнена в хустку зеленого кольору, червону в’язану кофту, халат блідо-червоний з рожевими квітками, чорне гумове взуття.

Якщо вам відома інформація про цю жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-732-22-39, або «102».


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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: розшук
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