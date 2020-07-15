Біля Троїцького ринку зіткнулися легковик та автобус

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 1 333

ДТП сталося під час того, як легковик виїжджав з парковки

Сьогодні, 20 липня, на проспекті Свободи, біля Троїцького ринку, сталася ДТП за участю легковика та автобуса №25.





Очевидці повідомили, що зіткнення відбулося під час того, як легковик виїжджав з парковки.