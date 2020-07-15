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Надзвичайні новини

Біля Троїцького ринку зіткнулися легковик та автобус

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 1 333

 

ДТП сталося під час того, як легковик виїжджав з парковки

Сьогодні, 20 липня, на проспекті Свободи, біля Троїцького ринку, сталася ДТП за участю легковика та автобуса №25.


Очевидці повідомили, що зіткнення відбулося під час того, як легковик виїжджав з парковки.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: h.kremenchug
Теги: легковик автобус ДТП
компанія «Інтера Люкс»

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