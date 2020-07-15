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Де 21 липня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00

21 липня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:

  • вул. Керченська, 3а;
  • вул. Козацька, 138;
  • вул. Космонавтів, 47-86;
  • вул. Пилипа Орлика, 6-11;
  • вул. Михайлівська, 16-21;
  • пров. Гайдамацький, 2-45;
  • пров. Михайлівський, 1-20;
  • пров. Пилипа Орлика, 3-24.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
компанія «Інтера Люкс»

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