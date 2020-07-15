Де 21 липня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 17:02
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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00
21 липня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:
- вул. Керченська, 3а;
- вул. Козацька, 138;
- вул. Космонавтів, 47-86;
- вул. Пилипа Орлика, 6-11;
- вул. Михайлівська, 16-21;
- пров. Гайдамацький, 2-45;
- пров. Михайлівський, 1-20;
- пров. Пилипа Орлика, 3-24.