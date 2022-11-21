Залізо чи людина: хто ж винен у ДТП з автобусом на Свіштовській

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 1 661

Дружина водія автобуса МАЗ (маршрут №25), загиблого у наслідок ДТП на Свіштовській 7 листопада, розповіла на своїй сторінці у соцмережі, що колеги її чоловіка впевнені у тому, що в автобуса «заклинило рульове». Проте, за словами жінки, керівництво КТУ хоче перекласти вину на її загиблого чоловіка. Тим більше слідчий у цій справі також повідомив їй, що 99% винен був водій автобуса.

«Ъ» звернувся до КТУ та слідчого за коментарями, проте і слідчий, і тролейбусне управління послалися на те, що тривають слідчі дії й вони не можуть нічого коментувати.

З огляду на таку ситуацію, користувачам кременчуцьких маршрутів №25 та №10 залишається сподіватися на те, що ці МАЗи, все ж проходять належний технічний огляд, і вони разом з кондукторами та водіями безпечно доїжджатимуть додому чи на роботу.

Нагадуємо, що 7 листопада на вулиці Свіштовській пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. У ДТП загинули водії та постраждала кондукторка.