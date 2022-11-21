Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
БлогЪ
Лариса Гориславець
Депутатка Кременчуцької міськради, журналістка, менеджерка моніторингових проєктів

Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?

Сьогодні, 16:26
335

21 листопада у Кременчуці прибрали пам'ятник Пушкіну. Це відбулося в законний спосіб: 18 листопада на сесії Кременчуцької міської ради депутати підтримали знесення. За моїм підрахунком, 28 депутатів із 42 висловилися “за”, гарячих дискусій не спостерігалося. Мої власні аргументи я хочу пояснити мешканцям Кременчука.

 

Саме зараз у Кременчуці, як і по всій Україні, іде процес перейменування вулиць. Українці хочуть прибрати із назв вулиць будь-яку згадку про росію.  

Особисто я щиро радію, що пам’ятник Пушкіну прибрали, а бульвар перейменували. 

Ще на початку літа я записала відео про те, чому пам’ятник Пушкіну - це не про пам’ять, з бульвару його необхідно прибрати. 

Відео


Іще раз хочу висловити мої аргументи. 

1. Пушкін - це інструмент русифікації і маркер для русифікованої території. 

Як тільки переставала бряжчати зброя на нових територіях, завойованих російською імперією, то одразу там звучала російська мова і література, з’являвся пам’ятник Пушкіну  - і все “здєсь русский дух, здєсь русью пахнєт, здєсь ісконно русскіє тєріторії…” 

Наприклад, пам’ятник Пушкіну в Чернігові на Валу стояв з 1900 року. За кілька років до цього вийшов царський указ про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами. А через кілька років після указу з’являється постанова VII-го дворянського з'їзду в Москві про виключно російськомовну освіту й неприпустимість вживання інших мов у школах Російської імперії (тобто і на українських землях теж).

Якщо простежити історію встановлення пам’ятників Пушкіну в Україні в ХХ столітті, то вона розвивалася хвилями: в 30-ті роки, під час сталінських репресій, після Другої світової війни масові встановлення, у 80-ті роки. 

У 1937 році Пушкін прийшов у Генічеськ і Нову Каховку, після телеграми Сталіна про припинення українізації. Після репресій української інтелігенції.

У післявоєнні роки Пушкін приходить в Чернівці, бо в СРСР вивчення російської мови стає обов’язковим, а всі інші мови - можна вчити за бажанням батьків.

Тобто, Пушкін - це в першу чергу символ руського міра. Таким його зробили росіяни. А вже потім - це поет. До речі, імперський поет. В поемі “Полтава” Пушкін оспівує Петра І, який сьогодні є зразком “об’єдінітєля зємєль русских” для терориста-президента путіна.

2. Як тільки в СРСР посилювалися національні рухи, з’являвся Пушкін.

У Кременчуці пам’ятник Пушкіну встановили в 1985 році. Це, можна сказати, кульмінація зросійщення нашого міста. У той час в місті три десятки шкіл, і лише кілька - українських. Тоді як в 50-ті роки одиниці з кременчуцьких шкіл були з російською мовою викладання. До речі, вчителям російської мови платили 15% надбавки. Чи ви про це знали? У такий спосіб українську мову переводили в розряд низьковартісних, у прямому та переносному сенсі. Цю постанову прийняли у 1983 році. Так що наш кременчуцький пам’ятник, поставлений в 1985-му,  - якраз і є прикладом маніпуляції, бо в цей час багато українських патріотів підняли на порядок денний тему незалежності України. 

Наприклад, у 1980 році був заарештований український поет Василь Стус за так звану “антирадянську пропаганду”. До речі, адвокатом у Стуса був Віктор Медведчук, який не те що не доклав зусиль для захисту поета, а, навпаки, підтримав обвинувачення. 

У 1978-му році був знову засуджений Левко Лук’яненко, якого карали за саму “ідею відриву УРСР від СРСР, підрив авторитету КПРС”. 

У 1985 році, після повернення з тюрми за антирадянщину, відновив політичну діяльність В’ячеслав Чорновіл. Звісно ж, у таких умовах, коли українці демонстрували непохитність і впертість у відстоюванні ідей української Незалежності, комуністична партія намагалася затулити культурний простір України своїми наративами. І Пушкіни були символами причетності до "вєлікой русской культури". От вони і виросли саме у 80-ті роки у Кривому Розі, Луганську, Полтаві, Мелітополі та інших містах.

3. Символ “руського міра” поруч із площею Незалежності? Абсурд!

Мій аргумент “за” знесення пам'ятника - це принцип єдиного міського простору і традиції міської архітектури. У Кременчуці пам’ятник Пушкіну стояв потилицею до площі Незалежності. Хоча, традиції міської забудови такі, щоб, наприклад, пам’ятник Шевченку стояв на площі Шевченка, з якої починається проспект Шевченка. 

І це було логічно, бо колись наша площа Незалежності називалася площею Революції, а бульвар Пушкіну поєднував площу Революції та міський палац імені революціонера Петровського. І весь цей ансамбль разом заявляв про радянські та російські імперські наративи.

Зараз площа називається площею Незалежності. І це просто абсурд, якщо Пушкін як символ руського міра, “пришитий” до української незалежності.


Підсумки і висновки.

Пушкін - частина російського імперського наративу, а росія зараз бореться за те, щоб відновити імперію, тому з української землі мають зникнути усі маркери “руського міра”.

Читати і любити поета Пушкіна ніхто нікому не забороняє. Також чуємо від прихильників і прихильниць Пушкіна, що його пам’ятник було знесено без врахування думки громадськості. З цього приводу можу зазначити, що обговорення знесення спершу відбулося на засіданні комісії з перейменування вулиць, де було підтримане більшістю голосів. По-друге, депутати є представниками інтересів жителів територіальної громади, взяли на себе відповідальність. Я особисто не ховаю від виборців мої політичні та ідеологічні погляди і громадянську позицію.


Підпишіться на Ютуб Лариси Гориславець

2
Теги:
Прокоментувати статтю можна на сторінці автора у соціальних мережах - перейти

ТОП-3 думок за тиждень

Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Сьогодні, 16:26
341

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск

№ 46 від 17 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх