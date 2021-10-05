“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?

Колись я зателефонувала координатору системи “Безпечне місто” і попросила вказати місця, де в Кременчуці встановлені камери відеоспостереження. Як депутатці, мені вказали точки спостереження, але із зауваженням: “Ні-ні-ні, розголошувати ці місця категорично не можна! Бандити обходитимуть їх стороною - і поліція втратить такий ефективний інструмент!”

Коментар мене абсолютно спантеличив, тому що в моїй голові проєкт “Безпечне місто” - це система для громадян, у першу чергу. Наприклад, знаючи локації камер, я повертатимуся ввечері з роботи і свідомо обиратиму маршрут із камерами та йтиму спокійно. Натомість мені відомо лише, що “до системи входить 482 камери, встановлені у різних районах міста”, - так коментував Павло Бедрацький, розробник проєкту. Також відомо, що перший проєкт мав бюджет 1 мільйон 200 тисяч гривень (по 600 тисяч з обласного бюджету і з міського), другий проєкт 16 мільйонів (12 мільйонів гривень з обласного бюджету, інше - міський). ЗМІ писали, що камерами обладнали 7 основних перехресть та 4 в’їзди/виїзди з міста.

Взагалі, я живу в Крюкові, у нас камери є лише на в’їзді на Крюківський міст. Де ж тоді стоять по місту кілька сотень камер? У це число увійшли камери зі шкіл плюс 8 перехресть по кілька камер на кожному. Тобто, точок спостереження не так багато - кількість іде на десятки, але в сумі майже пів тисячі камер.

Чому не можна знати їх розташування? Це для мене загадка. Я погуглила аналогічні системи відеоспостереження в різних містах. Вони впорядковані по-різному, але тільки підтверджують, що в Кременчуці створюють систему поліцейського стеження, а не сервіс для громадян.

У Полтаві перелік точок з камерами оприлюднили.

У Запоріжжі, наприклад, відео із системи “Безпечне місто” можна передивлятися онлайн .

У Дніпрі можна замовити записи з камер - і вам міськрада надасть. Але зважайте, що відеоархів зберігають 45 днів, тому треба встигнути. Необхідно заповнити онлайн-форму - і ви отримаєте або лінк на відео, або ідіть в міськраду із флешкою і забирайте.

У Кременчуці чомусь мене переконують, що “Безпечне місто” - це для ефективної роботи поліції, в першу чергу. Теоретично я - за. Але, на моє глибоке переконання, умови роботи поліції мають фінансуватися за рахунок держбюджету і статей на правоохоронні органи. Упевнена, що кременчуцькі платники податків хотіли б отримувати за гроші місцевого бюджету сервіси для себе, в першу чергу. Але, читаючи Програму розвитку інформаційно-аналітичної системи “Безпечна громада” я бачу ряд пунктів, які я, як платниця податків, не хочу фінансувати і вважаю інструментами поліцейського стеження та корупційними ризиками. Нижче перелік того, що робить (або робитиме) наша система.

1. Система збиратиме такі види аналітики: контроль утворення скупчення людей, транспорту; контроль залишених предметів (валізи, коробки, автомобілі, тощо), неадекватна поведінка людини (довго стоїть або різко побігла, що не збігається зі звичайною поведінкою людини); розпізнавання облич.

Запитання до авторів: хто встановлює критерії адекватної/неадекватної поведінки? Аналогічні програми в інших містах використовують таке ж формулювання, але чи це наш випадок, коли варто запозичувати чужий досвід? У Дніпрі, наприклад, навпаки, вказано, що система не збирає подібну аналітику, не відслідковує номери авто й обличчя людей, бо це не компетенція органів місцевого самоврядування.

2. Система надає доступ до інформації про оперативну обстановку на об’єктах міської інфраструктури уповноваженим органам або передає архівну інформацію на запит відповідних служб.

Запитання до авторів: чому платники податків не можуть безкоштовно отримати інформацію із системи, за яку вони заплатили? Як відомо, усі обмеження та заборони - це точка виникнення корупції. Тобто, якщо громадянам будуть потрібні записи, але вільно їх отримати не можна, тоді можуть знайтися люди, які дозволятимуть це робити за гроші. Також хочеться нагадати, що будь-яка інформація, створена органами місцевого самоврядування є публічною.

3. У централізовану систему відеоспостереження поступово будуть приєднуватися всі існуючі міські камери зовнішнього відеоспостереження усіх форм власності.

Запитання до авторів: ви впевнені, що бізнес захоче доєднатися, якщо партнерство одностороннє? Як я писала раніше, в документах передбачено, що інформацію з камер можуть отримати лише “відповідні служби”. Тобто, для бізнесу є опція підключити свою камеру до системи, але взамін - нічого.

Не знаю, скільки іще прикладів треба навести, аби розробники “Безпечного міста” в Кременчуці зрозуміли, що сервіс має бути клієнтоорієнтований?

Саме зараз іде процес розробки регламенту для роботи нашої місцевої системи. Як депутатка, я вже висловила свої пропозиції і ще надішлю письмово.

Буду дуже вдячна, якщо ви, дорогі містяни, напишете ваше бачення в коментарях, бо я ж можу і помилятися.

Ласкаво запрошую до обговорення за лінком .