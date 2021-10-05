На дорогах Полтавської області встановлюють демпферні системи

На дорогах Полтавщини встановлюють демпферні системи. Про це інформує Служба автомобільних доріг області.
Перші чотири демпферні системи з'явилися на автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка. Подібних систем немає на автошляхах Полтавщини. Змонтовані вони на ділянці км 124+800 – 128+000 поблизу с. Бережнівка Білицької громади Полтавського району.
Демпферна система – амортизаційний пристрій, що слугує для мінімізації наслідків ДТП та збереження життя людей. Це металева конструкція, спроєктована і виготовлена так, що здатна утримувати транспорт контрольованим при лобовому зіткненні.
Під час зіткнення демпферна система поглинає енергію шляхом поступової деформації внутрішніх елементів, які призводять в дію зовнішні балки, складаючи їх телескопічно і зупиняючи автівку. Демпферні системи запобігають травмуванню учасників дорожнього руху під час зіткнення.
Елементи конструкції не прошивають автомобіль, а міцно утримуються в єдиній зв'язці. При бічних ударах демпфер теж зупиняє машину, отримуючи деформаційні пошкодження і функціонуючи як дорожнє бар'єрне огородження.
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