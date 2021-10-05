На дорогах Полтавської області встановлюють демпферні системи

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 328

Це металеві конструкції, що слугують для мінімізації наслідків ДТП та збереження життя людей

На дорогах Полтавщини встановлюють демпферні системи. Про це інформує Служба автомобільних доріг області.

Перші чотири демпферні системи з'явилися на автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка. Подібних систем немає на автошляхах Полтавщини. Змонтовані вони на ділянці км 124+800 – 128+000 поблизу с. Бережнівка Білицької громади Полтавського району.

Демпферна система – амортизаційний пристрій, що слугує для мінімізації наслідків ДТП та збереження життя людей. Це металева конструкція, спроєктована і виготовлена так, що здатна утримувати транспорт контрольованим при лобовому зіткненні.

Під час зіткнення демпферна система поглинає енергію шляхом поступової деформації внутрішніх елементів, які призводять в дію зовнішні балки, складаючи їх телескопічно і зупиняючи автівку. Демпферні системи запобігають травмуванню учасників дорожнього руху під час зіткнення.

Елементи конструкції не прошивають автомобіль, а міцно утримуються в єдиній зв'язці. При бічних ударах демпфер теж зупиняє машину, отримуючи деформаційні пошкодження і функціонуючи як дорожнє бар'єрне огородження.