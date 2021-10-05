В Українських університетах навчатимуть, як створити успішний стартап-проєкт

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 201 Коментарів: 1

Академічний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» вже запустили в 64 університетах України

19 березня 2021 року відбулась Startup Ecosystem Conference, де Міністерство цифрової трансформації України, мережа бізнес-інкубаторів YEP за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» презентували результати роботи з розвитку підприємницької екосистеми за рік.

Про новий академічний курс розповіла Валерія Іонан, заступниця Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції:

- Разом із партнерами ми інтегрували пілотний академічний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» в 64 університетах України. Протягом 4 місяців викладачі провели майже 3000 лекцій і воркшопів, а студенти пропрацювали понад 400 стартап ідей. За відгуками викладачів і студентів, курс є одним з найкорисніших в університетах.

Як пояснили учасники конференції, метою впровадження курсу є не лише зміна певних стандартів ставлення молоді до підприємництва, а й зміцнення економіки України внаслідок впровадження нових стандартів ведення бізнесу.