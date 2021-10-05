Електронний лікарняний: що треба знати кременчужанам

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В МОЗ видали новий наказ, у якому йдеться про важливі нюанси роботи нової системи

Водночас з введенням в обіг електронних лікарняних МОЗ затвердило новий наказ від 28 вересня 2021 р. № 2086, повідомляє «Ліга: закон». У документі йдеться про кілька новацій, які почали діяти з 1 жовтня.

1. При формуванні листка непрацездатності враховують інформацію про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Сформований листок непрацездатності надсилають страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

2. Листок непрацездатності може мати такі статуси:

закритий;

готовий до сплати (виданий);

помилково сформований;

недійсний;

оплачений.

3. Листок непрацездатності вважається виданим через сім днів після дати його закриття.

4. На підставі даних медичних висновків, які складають один випадок тимчасової непрацездатності, формують листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюють як продовження першого та складають один страховий випадок.

Унікальний номер листка непрацездатності має таку структуру:

номер випадку непрацездатності;

порядковий номер листка непрацездатності;

номер версії (позначається цифрою "1" при створенні нового листка та при створенні листка як продовження). Номер збільшується ("2", "3" та далі за порядком) при внесенні кожної наступної зміни до листка непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

5. Паперові листки непрацездатності можуть видавати до 1 лютого 2022 року, але для окремих випадків:

продовження та закриття листків непрацездатності, які видавали до 1 жовтня 2021 року;

спливу строку, уподовж якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку;

виникнення технічних проблем (помилок) при передачі даних між Е-реєстром е-лікарняних та Реєстром е-медичних висновків.

У бланку листка непрацездатності, який видадуть у таких випадках, як продовження електронного листка непрацездатності, зазначать номер листка непрацездатності, який продовжують.

6. При виявленні технічної неточності або недостовірної інформації у медичному висновку, зміни до такого медичного висновку вносять не пізніше сьомого дня з дати його формування.

7. Період тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження даних з електронної системи охорони здоров'я про: