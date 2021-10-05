Електронний лікарняний: що треба знати кременчужанам

Водночас з введенням в обіг електронних лікарняних МОЗ затвердило новий наказ від 28 вересня 2021 р. № 2086, повідомляє «Ліга: закон». У документі йдеться про кілька новацій, які почали діяти з 1 жовтня.
1. При формуванні листка непрацездатності враховують інформацію про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу.
Сформований листок непрацездатності надсилають страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
2. Листок непрацездатності може мати такі статуси:
3. Листок непрацездатності вважається виданим через сім днів після дати його закриття.
4. На підставі даних медичних висновків, які складають один випадок тимчасової непрацездатності, формують листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюють як продовження першого та складають один страховий випадок.
Унікальний номер листка непрацездатності має таку структуру:
5. Паперові листки непрацездатності можуть видавати до 1 лютого 2022 року, але для окремих випадків:
У бланку листка непрацездатності, який видадуть у таких випадках, як продовження електронного листка непрацездатності, зазначать номер листка непрацездатності, який продовжують.
6. При виявленні технічної неточності або недостовірної інформації у медичному висновку, зміни до такого медичного висновку вносять не пізніше сьомого дня з дати його формування.
7. Період тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження даних з електронної системи охорони здоров'я про:
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